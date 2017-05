En fin de contrat en juin prochain, Thiago Motta n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Et alors que l’agent du milieu de terrain parisien Alessandro Canovi nous indiquait récemment que de nombreux clubs suivaient l’italien, ce dernier est sorti du silence sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir.

Et alors que certaines rumeurs évoquaient même une reconversion au poste d’entraîneur dès la saison prochaine, Thiago Motta a indiqué vouloir continuer à jouer sur le terrain lors du prochain exercice. « Moi je suis passionné par le football, je ne me vois pas faire autre chose que du football. Entraîneur la saison prochaine ? Non, je ne pense pas. Ça me plait aussi de continuer à jouer, je suis dans un grand club. Mais j’espère un jour pouvoir entraîner », a déclaré l’ancien joueur du Barça. Reste à savoir si ce sera sous la tunique du PSG...