Confirmant qu’il est sur la fin en se faisant enrhumer par Ricardo Pereira contre l’OGC Nice dimanche dernier à l’Allianz Rivera (3-1), Maxwell n’avait même pas pu finir la rencontre, sortant à la mi-temps à la suite d’une blessure à une cheville.

Comme le communique l’Équipe ce vendredi, ce dernier sera absent contre Bastia ce week-end, tout comme Layvin Kurzawa, déjà blessé au genou depuis quelques semaines. Les deux latéraux blessés, Unai Emery va être contraint et forcé d’innover pour son couloir gauche, d’autant plus que Presnel Kimpembe est suspendu pour cette rencontre. Aurier et Matuidi, testées contre Nice, sont des solutions, le jeune Georgen (18 ans) en est une autre. Pour rappel Thiago Motta et Di Maria sont également suspendus (2 matchs). Une bonne nouvelle toutefois pour les Parisiens : Javier Pastore devrait faire son retour dans le groupe.