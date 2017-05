La saison dernière, le Paris Saint-Germain a enregistré le retour de certains ultras dans l’enceinte du Parc des Princes. Une saison plus tard, le bilan est mitigé pour Nasser al-Khelaïfi. En effet, les heurts lors de la finale de la Coupe de la Ligue, à Lyon, n’ont pas plu à tout le monde. En plus, certaines tensions auraient éclot ces dernières semaines, entre membres du Collectif Ultras Paris.

Malgré cela, une ambiance un peu plus chaude est revenue dans le jardin parisien, et le président qatari souhaite reconduire cette collaboration. Le président a d’ailleurs rencontré, ce mercredi, le nouveau préfet de police de Paris, Michel Delpuech. L’occasion pour les deux hommes de faire un point sur la situation et « d’envisager la saison prochaine où le dispositif mis en place pour eux par le club sera reconduit » selon L’Équipe.