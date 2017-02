Titulaire au sein de la charnière centrale du PSG cette saison, Marquinhos est devenu l’un des piliers du onze de départ d’Unai Emery. Présent en conférence de presse ce samedi, le Brésilien de 22 ans a indiqué qu’il n’avait pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants pour sa prolongation de contrat.

« On est en discussion, c’est vrai. Mais on n’a pas encore trouvé d’accord. On attend toujours. Il n’y a pas grand chose à dire. On attend et on va voir », a déclaré le défenseur parisien, lié au club de la capitale jusqu’en 2019.