Ce mardi, le Paris Saint-Germain s’est envolé pour la Tunisie pour un mini-stage. Presque tous les joueurs parisiens dont les nouveaux arrivés (Lo Celso et Julian Draxler) sont présents.

Edinson Cavani n’est pas là, Serge Aurier non plus, mais surtout c’est l’absence de Jesé, qui s’entraîne depuis son retour, qui va faire jaser. On le sait pourtant, l’ancien du Real Madrid est sur le départ.

Le groupe du PSG :

Areola, Augustin, Ben Arfa, Di Maria, Draxler, Georgen, Kimpembe, Krychowiak, Kurzawa, Lo Celso, Lucas, Marquinhos, Matuidi, Maxwell, Nkunku, Rabiot, Thiago Motta, Thiago Silva, Trapp, Verratti