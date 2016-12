Blessé, Javier Pastore n’a plus joué sous la tunique du Paris Saint-Germain depuis la 13e journée de Ligue 1 et une rencontre face à Nantes (2-0, 19 novembre dernier). Et afin de débuter 2017 de la meilleure des manières, le meneur de jeu argentin a décidé de s’entraîner en Argentine, à Cordoba, au sein de son club formateur du Club Atlético Talleres.

« Merci pour les bonnes ondes et la gentillesse de tout le monde au CA Talleres qui me prête ses installations pour m’entraîner », a posté le numéro 10 parisien sur son compte Twitter. Reste à savoir si ce retour aux sources sera bénéfique pour le milieu de terrain de 27 ans.