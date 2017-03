Depuis le début de cette saison 2016/2017, Adrien Rabiot a passé un cap, dans son jeu et dans son influence sur son équipe. Didier Deschamps l’a d’ailleurs remarqué, et l’a appelé pour la première fois en Equipe de France (à Lens contre la Côte d’Ivoire, le 15 novembre 2016 0-0) un match au cours duquel il s’est d’ailleurs blessé, l’éloignant des pelouses pendant près d’un mois. Mais le jeune Parisien de 21 ans est depuis revenu à son meilleur niveau. Placé en sentinelle devant la défense contre le FC Barcelone, il a livré une prestation époustouflante. Andréa Pirlo, sans aucun doute l’un des meilleurs de l’histoire à ce poste, a lui aussi été impressionné par le niveau de Rabiot. Ce qu’il a décrit dans une interview accordée à l’Équipe.

« J’ai vu un très grand joueur (NDLR : face à Barcelone). Il m’avait déjà plu la saison passée, et même avant. Mais je ne l’avais pas vu joué aussi bien, avec cette méchanceté, dans le bon sens du terme, cette lucidité... On dirait un joueur qui a une expérience de dix ans de haut de niveau sur le terrain (…) Rabiot aura sans aucun doute appris beaucoup de Thiago Motta. Parce que, dans certaines actions, il me rappelait Thiago Motta, qui a toujours été très important depuis son arrivée à Paris. Et il le sera encore. Si ces garçons ont si bien grandi, beaucoup de mérite lui en revient » a expliqué la légende Andréa Pirlo dans l’Équipe.