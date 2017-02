Adrien Rabiot a passé un cap cette saison. Plus performant et surtout plus régulier, le titi parisien est devenu un joueur important d’Unai Emery. Il l’a d’ailleurs prouvé mardi dernier, face à Barcelone (4-0) où le milieu de terrain a impressionné. Adrien Rabiot peut parfois paraître nonchalant, mais faut-il plutôt y lire une certaine décontraction ? Dans un entretien accordé au Parisien, sa mère (ndlr : son agent) raconte que son fils n’a jamais tremblé.

« Adrien ne m’étonne pas, il m’impressionne. Il a un sang-froid à toute épreuve, je ne l’ai jamais vu stresser à l’approche d’un match. La peur de rater ou de mal faire il n’a jamais connu ça. Sa détermination et sa combativité sont ancrées en lui depuis toujours. (…) Adrien vit tout cela avec beaucoup d’humilité et pas mal de recul, il vit d’ailleurs toujours avec son frère et moi à Saint-Germain-en-Laye ! »