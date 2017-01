De retour sur les terrains contre le Club Africain (3-0) après une longue blessure, Adrien Rabiot (21 ans), auteur d’une subtile passe décisive pour Jean-Kévin Augustin, redonne le sourire au Paris SG et à Unai Emery, qui manquaient de solutions crédibles dans ce secteur de jeu en fin d’année dernière.

Selon Le Parisien, le club de la capitale, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2019, aimerait lui offrir un nouveau bail de longue durée, histoire de le pousser à rester le plus longtemps possible. L’international tricolore (1 cape) n’est pas forcément contre l’idée, mais il n’est pas non plus pressé, comme indique le quotidien.