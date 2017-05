Le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Maxwell, a disputé, ce samedi, son dernier match avec le club de la capitale, face à Angers (1-0). Après cinq ans passés au club, le Brésilien a tiré sa révérence et prend sa retraite, même si il se murmure qu’il pourrait rester dans l’organigramme du club.

Et si il y en a un qui veut que le latéral reste, c’est Adrien Rabiot. Le milieu de terrain formé au PSG l’a fait savoir via son compte Instagram. « Max, j’ai eu la chance de pouvoir évoluer et apprendre à tes côtés. Cinq superbes saisons passées avec toi, sur et en dehors du terrain, tu es un exemple pour moi et pour nous tous. Un joueur en or et un homme à la gentillesse incommensurable ! Reste avec nous, ici tout le monde t’aime », a-t-il écrit, accompagné d’une photo avec son coéquipier.