S’il gère les intérêts de stars internationales telles que Zlatan Ibrahimovic ou Paul Pogba, Mino Raiola est également à l’affût de jeunes éléments qu’il considère comme prometteurs afin de les placer dans de gros clubs. Récemment, l’agent avait d’ailleurs réussi à faire signer le jeune Brésilien Gustavo Hebling au Paris Saint-Germain, avant que ce dernier ne soit prêté deux ans au PEC Zwolle.

Le média brésilien ESPN nous apprend que Raiola a tenté de refaire un coup similaire avec le club de la capitale. Cette fois, le célèbre représentant de joueurs a essayé de casser le contrat liant le méconnu Bruno Dip (18 ans) à São Paulo pour le faire venir à Paris. Capable d’évoluer au poste de défenseur et au milieu, Dip est considéré comme l’un des talents en devenir de la formation pauliste. Mais face à la menace Raiola, São Paulo avait saisi la justice pour obtenir gain de cause et empêcher son joueur de filer. Et d’après ESPN, l’affaire a été gagnée par le club brésilien qui peut donc souffler.