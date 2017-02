Prêté cette saison au Sporting Club de Bastia, Allan Saint-Maximin (19 ans) effectue cette année sa toute première saison en tant que titulaire dans un club de l’élite. Sa technique et son explosivité impressionnent les observateurs, mais ce n’est pas une nouveauté. Acheté par l’AS Monaco il y a deux ans 5 millions d’euros alors qu’il n’avait alors que 17 ans, le Guadeloupéen avait même failli rejoindre le Paris Saint-Germain quand il était plus jeune.

« Paris me voulait en 2011, juste au moment où le Qatar a racheté le club. Le PSG proposait même de belles choses, une maison à mes parents, une grosse prime à la signature (plus de 100 000 euros). Mais mes parents n’avaient pas besoin de ça. Nos valeurs étaient ailleurs. Je me dis qu’au PSG, je ne serais peut-être pas sorti aussi rapidement qu’à Saint-Étienne » a raconté Saint-Maximin dans France Football.