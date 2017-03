A la veille du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone, Unai Emery a listé les joueurs d’ores et déjà absents. Outre Guedes, non qualifié pour avoir joué dans la compétition avec Benfica, Thiago Motta est également forfait.

« Guedes et Motta sont absents. On va faire l’entraînement et on va regarder les joueurs pour qui il y a un doute. Demain nous avons besoin de joueurs à 100 % pour jouer ce match », a lancé Emery. Il reste notamment une incertitude au sujet d’Angel Di Maria.