Interrogé en zone mixte, le capitaine du Paris SG Thiago Silva, auteur d’un doublé contre le FC Metz (2-0, 1/4 de finale de Coupe de la Ligue), a évoqué l’arrivée de Julian Draxler (23 ans). Un attaquant que le défenseur central brésilien tient en très haute estime.

« On m’en a dit beaucoup de bien. Que ce soit Dante, Naldo ou Luiz Gustavo (qui ont joué avec lui à Wolfsbourg, ndlr). Les trois m’ont appelé pour m’en dire le plus grand bien. C’est un jeune plein d’avenir, qui a déjà remporté des titres importants. Nous sommes là pour l’aider au mieux. On espère qu’il nous aidera aussi, car il a d’énormes qualités. On nous en a dit du bien. J’espère que nous pourrons avoir beaucoup de succès avec lui », a-t-il lâché, en portugais dans le texte.