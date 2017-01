Le Paris Saint-Germain va vivre une semaine importante de sa saison avec un déplacement à Bordeaux en Coupe de la Ligue et surtout la réception de Monaco. Après la victoire des Parisiens à Nantes (0-2), Thiago Silva s’est exprimé dans les colonnes du Parisien et est élogieux envers les Monégasques.

« C’est un moment clé de la saison. On va essayer de bien se reposer avant Bordeaux, même si on n’a pas beaucoup de temps. Je suis sûr qu’on sera prêts contre Monaco. Si on veut gagner le championnat, on doit faire un bon match contre cette équipe qui est la meilleure de France. »