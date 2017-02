Considéré par certains comme le meilleur défenseur central du monde il y a quelques années, Thiago Silva était très proche de signer avec le FC Barcelone avant de finalement rejoindre le Paris Saint-Germain. Mardi, il aura donc l’occasion de rencontrer une nouvelle fois le club catalan, qui a réussi à tout gagner depuis, même sans lui. Mais pour le capitaine parisien, il n’y a pas de regret.

« Si je dis que je n’y ai pas pensé, ce serait un mensonge. Je suis très honnête et oui, j’y ai pensé, je me suis demandé comment ce serait de jouer avec Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, des joueurs dont je suis fan. Mais le football est fait d’opportunités et je ne regrette rien. Je suis dans une grande équipe, qui grandit beaucoup, on compte sur moi ici et j’espère terminer une bonne carrière ici » déclare Thiago Silva dans Mundo Deportivo.