Thiago Silva a récemment prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2020. Dans This is Paris, le capitaine du club de la capitale a été interrogé sur ses motivations qui l’ont poussé à poursuivre l’aventure avec les Rouge-et-Bleu.

« Ce qui me motive et ce que j’aime ici, ce sont l’ambition et les objectifs de l’équipe. Tout était réuni pour que je continue l’aventure. J’ai la confiance du Président, des supporters et des autres joueurs. Cette saison est un peu plus difficile, mais quand je croise le regard de mes coéquipiers, je sens encore cette ambition. C’est aussi important pour moi et cela me motive à poursuivre à Paris. »