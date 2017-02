Actuel 3e du championnat de France suite à la victoire de l’OGC Nice contre Lorient ce samedi (1-0), le Paris Saint-Germain a l’occasion de repasser devant les Aiglons et revenir à un point du leader Monaco (qui a fait match nul contre Bastia vendredi 1-1) en cas de succès face à Toulouse ce dimanche soir (26e journée de L1).

Et pour y parvenir, Unai Emery a décidé de changer quelques éléments dans son onze de départ cinq jours après l’exploit face au FC Barcelone (4-0, 8e de finale aller de la Ligue des Champions), avec notamment la présence d’Aurier et de Maxwell sur les côtés de la défense. Nkunku remplace Verratti au milieu et Lucas est titulaire à la place de Di Maria. Toulouse évoluera aussi en 4-2-3-1 avec le quatuor Jean-Trejo-Braithwaite-Delort devant.

Les compositions :

PSG : Trapp - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Nkunku, Motta, Rabiot - Lucas, Cavani, Draxler.

Toulouse : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Pi, Blin - Jean, Trejo, Braithwaite - Delort.

