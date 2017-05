Invité de l’émission Téléfoot sur TF1, Kevin Trapp a évoqué plusieurs sujets d’actualité. Il a notamment parlé de sa relation avec Alphonse Areola, qui était titulaire en début de saison avant que l’Allemand ne s’empare de la place de gardien numéro 1.

« Ça n’a pas changé, on s’entend bien, on travaille chaque jour ensemble, très dur, c’est bien pour tout le monde d’avoir une certaine concurrence, c’est important. On a vu que ça peut aussi pousser la performance de toute l’équipe », a confié le portier allemand.