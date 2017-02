Kevin Trapp est un portier heureux. L’Allemand de 26 ans a retrouvé une place de titulaire au cours des dernières semaines, profitant des malheurs de son concurent Alphonse Aréola. Aujourd’hui, c’est clair, il est numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens dictée par Unai Emery. Ce qui n’a pas été le cas dès le début de la saison. Il assure malgré tout que la stratégie de l’entraîneur espagnol n’a pas perturbé les deux hommes.

« Dès le début c’était très clair. Le coach était très ouvert avec nous, il a dit qu’il n’avait pas de numéro 1 ou 2, à nous de faire les efforts pour lui prouver que nous voulions jouer. Le plus important c’est l’équipe, peu importe qui joue, il faut tout simplement tirer l’équipe vers le haut et tout faire pour gagner ensemble. Nous, en tant que joueurs, on veut jouer au maximum bien sûr, et je pense que la compétition nous booste un peu plus. Dans un club comme le Paris Saint-Germain il y a forcément de la concurrence, et il faut se donner à fond tous les jours, tout simplement », a-t-il déclaré sur le site officiel du PSG.