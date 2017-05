Arrivé dans le club de la capitale en janvier 2012, Thiago Motta adore sa vie en France. A 34 ans, sa carrière est désormais proche de la fin, mais son futur s’écrit encore au Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Dario Canovi, le père de l’agent du joueur.

« Il se sent très bien à Paris, il a d’excellentes relations avec le club, la compréhension et l’amitié sont absolues. Il n’a pas l’ intention de quitter le PSG » a déclaré Alessandro Canovi au micro de Radio Punto Zero.