Le Paris Saint-Germain s’est montré très rassurant sur sa forme actuelle hier soir contre les Girondins de Bordeaux en Ligue 1 au Matmut Atlantique (victoire 0-3 d’Edinson Cavani et de ses coéquipiers). Cependant un homme était en tribune hier soir et pas des moindres : le capitaine parisien Thiago Silva. Après le match, Unai Emery en a dit plus sur la forme de son joueur brésilien. Il s’est aussi exprimé sur la manière dont il abordait le match contre Barcelone, mardi en Ligue des Champions.

« Il (Thiago Silva) a fini le match (contre Lille, 2-1) avec un coup et il avait quelques douleurs hier (avant-hier). Ce matin (hier), il n’était pas à 100% » a expliqué Emery en conférence de presse, relayé par L’Équipe, sur la raison pour laquelle Thiago Silva était en tribune hier, avant de poursuivre : « le onze est important, mais pour moi, c’est surtout très important de bien préparer le match, de savoir comment on va jouer. Tous les joueurs ont ma confiance. (…) On prépare ce match dès maintenant. Barcelone connaît le PSG et le PSG connaît Barcelone. Je les ai vu jouer merveilleusement et d’autres fois où ils ont eu plus de mal. Mais ils restent d’un très haut niveau ».