Un temps espéré lors du mercato hivernal, Daniel Sturridge (27 ans) pourrait finalement bien rejoindre le Paris Saint-Germain la saison prochaine. En recherche d’un attaquant capable d’évoluer aux côtés d’Edinson Cavani ou d’assumer le rôle de doublure, le club de la capitale aurait fait de l’attaquant de Liverpool une priorité selon the Mirror.

Gêné par les blessures, l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester City vit une saison galère du côté d’Anfield où il n’a pu participer qu’à 14 matchs de Premier League (2 buts et 2 passes décisives). Jurgen Klopp ne le retiendrait probablement pas en cas d’une belle offre, il est évalué à plus de 30 millions d’euros par Liverpool (contrat expire en juin 2019). Rapide et appréciant le jeu en profondeur, le gaucher semble avoir le profil apprécié Unai Emery.