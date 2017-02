Une fois de plus, l’international italien a été absolument énorme hier soir, en délivrant notamment une passe décisive malicieuse pour Draxler sur le second but parisien contre le FC Barcelone. Si Marco Verratti est sorti du terrain à la 70e minute, il a tenu à rassurer sur son état physique, évoquant des douleurs « de fatigue » en zone mixte. Rien de grave donc pour le joueur qui était tout récemment revenu de blessure (contre Bordeaux en championnat le week-end dernier). Il a également tenu à féliciter son entraîneur Unai Emery et à indiquer qu’il ne souhaitait pas partir de Paris, alors que son agent Donato Di Campli avait mis la pression sur le PSG s’il ne gagnait pas contre Barcelone.

« Le coach connaît bien l’équipe catalane et il mérite les éloges pour cette performance. Il a travaillé à la perfection. Tout est allé exactement dans le sens que nous avons prévu. […] Je suis content d’attirer l’intérêt d’autres grands clubs, mais je ne veux pas changer. Je fais partie d’un projet génial et nous voulons devenir une des trois meilleures équipes en Europe » a déclaré Verratti en zone mixte à la presse italienne.