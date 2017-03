Battu par le Paris Saint-Germain (1-0), l’AS Nancy s’est, techniquement parlant, incliné sur un score moins douloureux que ceux infligés au FC Barcelone (4-0) et à l’Olympique de Marseille (5-1). Et quand un journaliste le fait remarquer à l’entraîneur nancéien Pablo Correa en conférence de presse, l’Uruguayen n’a pas manqué de rebondir là-dessus. Non sans humour.

« Vous avez raison, on est mieux que le Barça. Je le sais, je le savais déjà avant et je le sais maintenant », a-t-il déclaré sur le ton de l’ironie, le tout conclu par un petit sourire amusé.