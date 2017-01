Le toro est l’un des exercices favoris des footballeurs. Une ronde de joueurs se passant le ballon, et un ou deux autres, au centre, chargés de le récupérer. L’occasion de voir de beaux gestes techniques et de faire tourner en bourrique ses coéquipiers le plus longtemps possible, avec un objectif inavoué : humilier le défenseur par un petit pont !

Cristiano Ronaldo l’a appris à ses dépens aujourd’hui. De retour après avoir reçu le trophée "The Best" de joueur de l’année, le Portugais a vécu un retour sur Terre difficile, la faute à son compatriote Fabio Coentrão. Alors que CR7 s’efforçait de récupérer le cuir au centre de la ronde, le latéral est parvenu à glisser la balle entre ses jambes. Face aux rires et moqueries de ses coéquipiers, le quadruple Ballon d’Or a tenté de se défendre en affirmant que le ballon avait touché sa jambe en passant... puis s’est vengé sur Coentrão avec une mimique de coup de pied au visage.