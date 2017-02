Ce mardi soir, Angel Di Maria a fait sauter le verrou barcelonais d’un coup franc fabuleux, débutant ainsi le festival du PSG face aux Catalans (4-0). Et si ses détracteurs invoqueront sans doute le coup de chance à l’heure d’évoquer ce coup de pied arrêté gagnant, la vérité semble bien différente...

Pour preuve, le PSG a republié aujourd’hui sur le réseau social Dugout une vidéo datant de la fin d’année 2016, dans laquelle on retrouve l’Argentin en train de travailler ses coups francs directs. Quatre tentatives consécutives, quatre ballons enroulés parfaitement au-dessus du mur et hors de portée du gardien, tel un métronome. Quatre copies parfaites de son but face au Barça !