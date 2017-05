A la tête des Girondins de Bordeaux depuis le début de cet exercice 2016/2017, Jocelyn Gourvennec (45 ans) a redonné une dynamique positive à son nouveau club. L’ancien tacticien de l’EA Guingamp a d’ailleurs été sélectionné par l’UNFP parmi les quatre meilleurs à son poste en Ligue 1. Avant d’avoir embrassé cette nouvelle carrière d’entraîneur, ce dernier a été joueur professionnel entre 1987 et 2006 ce qui lui a notamment permis d’évoluer dans de grands clubs français (Stade rennais, FC Nantes, Olympique de Marseille) et à côté de grands joueurs. Interviewé par l’Equipe, Gourvennec a notamment raconté le jour où il a rencontré Zinedine Zidane en Equipe de France Espoir. Et visiblement, il ne s’en remet toujours pas.

« Le joueur qui m’a le plus subjugué ? Zinédine Zidane, le jour où je me suis entraîné pour la première fois à Clairefontaine avec l’équipe de France Espoirs (fin mars 1993, en préparation d’Autriche-France, 0-1 à Mödling). À l’époque, comme j’étais le seul à jouer en D2 (au Stade Rennais), je n’avais jamais rencontré Zinédine en Championnat, lui qui jouait à Cannes en Première Division. Ce qu’il arrivait à faire avec le ballon, ses passes, ses dribles, ses gestes... Je n’ai jamais revu ça depuis. Il avait le jeu en lui. Je me souviendrai toujours de cet entraînement sur le terrain Michel-Platini » a expliqué Gourvennec dans l’Équipe.