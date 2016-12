Romelu Lukaku (23 ans) a manqué d’adresse devant le but lors de la rencontre entre Everton et Hull City ce vendredi (2-2). Consultant pour Sky Sports, Thierry Henry, également second entraîneur-adjoint de l’équipe nationale belge, a souhaité donner quelques conseils à l’attaquant des Toffees.

« Selon moi, il doit encore faire des progrès concernant sa capacité de marquer des buts quand les autres joueurs ne lui fournissent pas de ballon. S’il parvient à ajouter cette corde à son arc, alors il peut devenir un attaquant du top », a déclaré Henry dans des propos relayés par Sud Info.