Manchester City enregistre un premier renfort de taille cet hiver avec l’arrivée du phénomène brésilien Gabriel Jesus. Il y a quelques jours, il avait évoqué son choix de rejoindre les Skybluesdans un entretien accordé à FourFourTwo : « Il y avait beaucoup d’intérêt pour moi, je ne vais pas dévoiler les noms des clubs. La décision de rejoindre City a été prise par moi, par ma famille et mon agent, et ce n’était pas la meilleure financièrement parlant. Nous avons pris en considération plusieurs aspects. J’apprécie beaucoup le projet de City et je suis heureux de ma décision. City est un grand club dans son pays et est dans l’une des meilleures ligues. Je ne peux pas nier que la possibilité de bosser avec Guardiola a influencé dans ma décision. C’est un excellent manager, un des meilleurs du monde, et je ne peux pas dire à quel point je suis fier qu’il dise de bonnes choses à propos de moi ».

Pourtant, Gabriel Jesus aurait pu faire le grand saut vers l’Europe quelques années auparavant. Interrogé par L’Équipe, Marcelo, l’oeil de l’Olympique Lyonnais au Brésil, avait parlé de lui aux Gones : « Il se trouve que je connaissais son manager et il m’avait convaincu de jeter un oeil sur son joueur. Gabriel Jesus devait avoir seize, dix-sept ans et il avait du talent, de la vitesse et un sens du but déjà bien développé. En septembre 2014, je l’avais indiqué à l’Olympique Lyonnais et à Florian Maurice (recruteur du club). Je leur avais envoyé des vidéos et, à l’époque, il pouvait partir pour moins d’un million d’euros. Mais ils n’ont pas donné suite. Tant pis, c’est comme ça. Après il a explosé et c’était trop tard ».