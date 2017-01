Sifflé par le public du Santiago Bernabeu lors de ses dernières sorties, Cristiano Ronaldo (31 ans) traverse un coup de moins bien en ce début d’année. Interrogé par le média chinois Dongqiudi, la star portugaise du Real Madrid, joueur FIFA de l’année et Ballon d’Or France Football, a répondu. À sa manière.

« Je n’y fais tout simplement pas attention. J’essaie juste de faire mon travail, d’être moi-même. Tout le monde a des détracteurs, pas que moi. Ca fait partie du jeu. Je me couche toutes les nuits de bonne humeur, content. Je dors bien toutes les nuits. Je ne suis pas ici pour contenter mes détracteurs, je suis là pour faire plaisir à mes supporters, ce sont ceux qui me montre respect et affection, ceux qui sont toujours avec moi. C’est le plus important pour moi », a-t-il lâché. C’est dit !