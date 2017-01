Sergio Ramos a tenu à saluer ce qui s’est passé après la qualification des Merengues face à Séville en Coupe du Roi (3-3). Les Madrilènes ont arraché dans les derniers instants le match nul par l’intermédiaire de Karim Benzema, ce qui leur permet de battre le record de Barcelone avec 40 matches consécutifs sans défaite. D’où une fin de match un peu folle.

Ramos, originaire du club andalou et auteur du 2e but d’une panenka sur penalty, est accusé d’avoir provoqué les fans de Séville. « Je ne manquerai jamais de respect à Séville. Séville est et restera dans mon coeur. Les Sévillans méritent tout mon respect, sauf ceux qui insultent ma mère dès la première minute. Le jour où je serais enterré, il y aura deux drapeaux sur ma tombe : celui de Séville et celui du Real. »