Mardi soir aura lieu le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Naples au San Paolo (3-1 à l’aller pour les Merengues). En vue de leur avantage au score, les Madrilènes partent favoris, mais leur forme actuelle inquiète les fans.Selon une enquête menée par AS, 77% des fans du Real Madrid ne voudraient pas voir le trio Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema débuté en Campanie.

Si l’attaquant français est en forme et a notamment rassuré lors de son dernier match contre Eibar (1-4) où il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive pour James Rodriguez, « CR7 » était lui forfait et le Gallois suspendu. Les dernières fois que la « BBC » a été alignée, les choses se sont effectivement mal passées pour la Casa Blanca (défaite contre Valence, victoire difficile à Villarreal et nul contre Las Palmas). Contre Eibar samedi, Benzema était accompagné par Asensio et Vasquez, mais difficile d’imaginer Zinedine Zidane laisser Ronaldo et Bale sur le banc pour un match aussi important.