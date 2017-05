En inscrivant un but à la 23e minute lors de Real Madrid-FC Séville, Cristiano Ronaldo a inscrit son 400e but sous les couleurs du club merengue. Ce n’est pas celui qui restera dans les mémoires, sur un plan esthétique, puisqu’il n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, après un joli numéro de James.

CR7 est le premier à atteindre ce total au Real Madrid. Ses 400 buts ont été inscrits de la sorte : 281 en Liga, 22 en Copa, 3 en Supercoupe espagnole, 88 en Coupe d’Europe, 2 en Supercoupe d’Europe, 4 en Mondial des Clubs.