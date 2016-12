Le Real Madrid de Zinedine Zidane a terminé l’année 2016 en beauté. Les Merengues ont remporté il y a quelques jours la Coupe du Monde des Clubs. Alors que deux membres de la BBC, Benzema et CR7, ont marqué durant la finale, le troisième membre, Bale, lui est toujours en convalescence. Le Gallois s’est blessé à une cheville lors du match face au Sporting CP en Ligue des Champions à la fin du mois de novembre. On estimait qu’il pourrait manquer 25 matches et ne revenir qu’en avril.

Ce jeudi, AS donne des nouvelles du joueur. La publication espagnole indique que le Gallois ne s’est pas arrêté pendant la trêve hivernale. Il travaille durement sous la houlette de Jaime Benito, son préparateur physique de confiance. Le joueur a publié hier sur Twitter un message où il explique qu’il est de retour à Madrid pour travailler. AS précise que l’ancien joueur de Tottenham a accéléré son programme afin d’être disponible pour le dernier tiers de la saison. Il espère revenir avant le mois d’avril comme cela était prévu initialement. Bale souhaiterait revenir avant les matches de Champions League face à Naples (15 février-7 mars). Un retour plus tôt que prévu qui ferait un bien fou aux Merengues.