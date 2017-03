Zinedine Zidane connaît une période un peu plus compliquée au Real Madrid. Son équipe est un peu moins impériale que lors de la première partie de saison où elle était invaincue. Son fils Lucas, lui aussi, vit une situation personnelle difficile au sein de la Casa Blanca.

Marca a annoncé que le gardien qui évolue avec le Castilla et avec le u19 en Youth League s’est blessé à l’épaule. Le Real Madrid a préconisé une opération ajoute le média madrilène. Sur Snapchat, le jeune homme a publié une photo de lui avec le bras en écharpe et le message suivant :« Plus de foot pendant trois mois minimum ». Un coup dur pour le jeune homme âgé de 18 ans !