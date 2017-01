Keylos Navas, portier du Real Madrid, a remporté le prix du joueur "Ibéro-américain de l’année" décerné par l’Agence EFE, qui récompense le meilleur joueur de nationalité latino-américaine évoluant en Espagne.

Il succède ainsi à Luis Suarez, gagnant du prix pour l’année 2015. Lionel Messi reste de loin le joueur le plus récompensé dans cette catégorie avec 5 titres au total.

#HalaMadrid@NavasKeylor received the EFE Trophy for the Ibero-American Player of 2016.

READ : https://t.co/r4yfnJQjxG pic.twitter.com/Ri8gCeR9R1

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 10 janvier 2017