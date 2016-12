Le joueur du Real Madrid Lucas Vazquez et Mateo Kovacic ne vont pas s’entraîner avec ses coéquipiers lors de la reprise. En effet, le club dirigé par Florentino Pérez et coaché par Zinedine Zidane a annoncé que Vazquez et Kovacic s’était blessé lors de la Coupe du Monde des Clubs.

« Après les tests effectués sur Lucas Vázquez à l’hôpital universitaire de Sanitas la Moraleja, le joueur a été diagnostiqué avec une blessure de grade 2 à son muscle du mollet droit, une blessure qu’il a contractée à la Coupe du Monde des clubs. Mateo Kovacic souffre lui aussi d’une entorse de la cheville gauche. La durée d’indisponibilité n’est pas encore connue », peut-on lire sur le site de la Casa Blanca.