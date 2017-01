Cette deuxième défaite de rang - face au Celta en Copa del Rey - n’a décidément pas plu à Zinedine Zidane. En conférence de presse à la fin de la rencontre, le technicien français n’a pas hésité à tirer à boulets rouges et à critiquer la façon dont l’équipe a joué, s’incluant également dedans.

« Il n’y a pas d’excuses pour cette deuxième défaire d’affilée. On peut toujours perdre contre une équipe comme le Celta, mais le début de match me gène beaucoup parce qu’on savait que, si on laissait jouer le rival, il nous créerait des problèmes, et ce n’est pas acceptable d’encaisser un but une minute après avoir égalisé. Je suis le responsable et je dois trouver des solutions », a confié Zidane.