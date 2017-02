Ce matin, Sergio Ramos a reçu un trophée pour ses 500 rencontres disputées avec la tunique merengue. Une véritable performance pour le défenseur espagnol, qui a même fait une annonce surprenante concernant son numéro de maillot.

« J’y ai pensé oui (à changer de numéro). Le numéro 4 m’a toujours plus et m’a accompagné pendant toute ma carrière. Je n’écarte pas la possibilité de porter le numéro 93 lors de ma dernière année », a confié l’Andalou, en référence à son but dans le temps additionnel lors de la Ligue des Champions 2014. Les supporters de l’Atlético apprécieront... Rappelons cependant que le règlement de la Liga n’autorise pas les joueurs à porter des numéros autres que ceux inclus entre 1 et 25.