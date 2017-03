Karim Benzema s’est distingué ce week-end en inscrivant un doublé lors du succès du Real Madrid sur la pelouse d’Eibar (1-4, 26e journée). Et c’était une rencontre spéciale pour l’attaquant français de 29 ans puisqu’il disputait son 350e match officiel sous les couleurs de la Casa Blanca. Avant l’entraînement des Madrilènes ce dimanche, l’ancien Lyonnais a reçu un cadeau de la part de son président Florentino Pérez. Un maillot floqué du nombre symbolique "350".

« Je suis très fier d’atteindre ce total parce que cela signifie beaucoup de matchs avec le club de mes rêves. Je suis content et heureux. J’espère qu’il y en aura beaucoup plus encore. Le président m’a donné un maillot avec ce nombre, quelque chose qui me rend heureux. Il m’a toujours aidé, dès le premier jour de ma signature ici, et je suis très content », a déclaré Benzema sur le site officiel du club.