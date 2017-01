Karim Benzema vit une période compliquée en ce moment avec le Real Madrid. Les joueurs de Zinedine Zidane se sont fait sortir de la Coupe du Roi par le Celta Vigo, et ont déjà fait une croix sur un titre. Et l’international français est pointé du doigt par la presse et… par les supporters madrilènes.

En effet, selon un sondage publié sur As.com, les supporters sont 88 % (pour un total de 20 575 votants) à vouloir voir Benzema sur le banc face à la Real Sociedad (dimanche, 20h45). Le Français n’a marqué qu’un seul but sur les sept derniers matches de championnat et a raté une énorme occasion face au but vide contre le Celta Vigo. Il garde toutefois la confiance de son entraîneur, Zinedine Zidane.