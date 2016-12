James Rodriguez est en difficulté du Real Madrid. « Je ne peux pas garantir que je vais continuer. J’ai des offres et j’ai sept jours pour y penser. Je suis heureux à Madrid mais je veux plus jouer. Je veux rester mais il faut se préparer à tout et trouver des portes de sortie. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu jouer la finale, mais je suis heureux du titre », confiait même le joueur, ouvrant enfin les portes à un possible départ. Si beaucoup de supporters souhaitent effectivement le voir partir, Lucas Vazquez n’est pas de cet avis, comme il l’a confirmé lors d’un événement en son honneur dans sa ville d’origine, à Curtis, en Galice.

« James est un ami à moi et j’espère qu’il va rester parce que je l’apprécie beaucoup et c’est un très grand joueur », a confié le joueur formé au sein de la Casa Blanca.