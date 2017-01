Après avoir enchaîné deux défaites de suite - face à Séville et le Celta - le Real Madrid va devoir se rattraper en Liga face à Malaga. Les Merengues restent en tête, et heureusement pour eux, les Andalous sont dans une mauvaise passe, avec trois défaites de rang en championnat, et toujours aucune victoire à l’extérieur.

Pour cette rencontre, Zinedine Zidane sort l’artillerie lourde. On notera cependant que Nacho est préféré à Danilo sur le côté droit de la défense en l’absence de Carvajal. De son côté, El Gato Romero sort également du classique même s’il doit se passer des services de plusieurs titulaires dans le secteur défensif.

Les compositions

Real Madrid : Keylor Navas - Nacho, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Lucas Vázquez, Benzema et Cristiano Ronaldo

Malaga : Kameni - Rosales, Luis Muñoz, Mikel, Juankar - Camacho, Recio, P. Fornals, Juanpi, Chory Castro - Peñaranda