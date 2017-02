De retour cet été dans son club formateur, Alvaro Morata est un peu nostalgique de l’époque où il jouait en Serie A. En deux saisons sous les couleurs de la Juventus Turin, l’attaquant espagnol aura conquis le cœur des fans bianconeri, qui réclament son retour malgré des statistiques en demi-teinte (15 buts en championnat en deux ans). Un public qui manque aussi à Morata, comme il l’a expliqué dans une interview accordée au Corriere dello Sport.

« En Italie les fans sont plus passionnés, j’ai la chair de poule en pensant à l’accueil qu’on a eu après la finale de Ligue des Champions (2015 contre le Barça NDLR) » explique Morata avant d’ajouter : « qui me manque le plus à Turin ? Le groupe des Italiens avec Buffon, la BBC et Marchisio, ils ont été fondamentaux pour moi. (…)Je ne suis pas italien, mais j’ai tout donné pour le maillot bianconero et j’étais prêt à y rester longtemps. (…) J’ai souffert un peu, car je n’appartenais pas à 100% au club, l’option de rachat m’a un peu limité. (…)Une finale Juve-Real en Ligue des Champions ? Je n’aime pas l’idée, mais si je dois perdre une finale je préférerai que ce soit contre la Juve ». Morata a également abordé le prochain match du Real Madrid contre le Napoli en Coupe d’Europe : « j’ai toujours envie de gagner, mais battre Naples me rendrait heureux, car je suis Juventino ».