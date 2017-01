Interrogé en conférence de presse ce vendredi à Valdebebas, le coach du Real Madrid Zinedine Zidane a répondu aux critiques au sujet de Cristiano Ronaldo (31 ans), moins en vue ces dernières semaines. « Cristiano est habitué à toutes ces critiques. Dès qu’il passe un ou deux matches sans marquer, c’est la même chose. Il est concentré sur son travail, c’est tout. (...) Le problème, c’est quand il ne marque pas, on est habitué à ce qu’il marque. Ce je veux faire c’est lui donner la tranquillité », a-t-il glissé avant de poursuivre.

« Il ne faut pas s’affoler parce qu’on a perdu deux matches. Ça fait beaucoup plus parler, c’est normal. On l’accepte tous. Il faut travailler et rebondir », a-t-il lancé, défendant ensuite Danilo, critiqué et sifflé par son propre public contre le Celta Vigo (1-2, Coupe du Roi) cette semaine. « Danilo, je le vois s’entraîner à 100%. Nous voulons la meilleure version de Danilo, il peut faire mieux, bien mieux, comme d’autres. Je suis à 1000% avec lui, c’est un joueur qui m’enchante », a-t-il confié. Les deux hommes apprécieront.