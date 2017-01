Sergio Ramos fait la une en ce moment en Espagne. Auteur du deuxième but madrilène face à Séville, son club formateur, il avait célébré d’une façon qui a fortement déplu en Andalousie. Le Sanchez Pizjuan l’avait d’ailleurs pris en grippe, multipliant les insultes à son égard, notamment du côté des tribunes occupées par le groupe Biris Norte. Présent en conférence de presse aujourd’hui, Zinedine Zidane a tenu à prendre la défense de son défenseur.

« Ramos est notre capitaine et un exemple pour tous. Pas uniquement dans le vestiaire. C’est sûrement le joueur espagnol le plus emblématique. C’est le passé, on ne va plus en parler aujourd’hui. Séville a demandé la même chose que nous : du respect pour tous les joueurs », a expliqué le Français.