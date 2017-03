Présent en conférence de presse avant le choc entre Naples et le Real Madrid, Zinedine Zidane a dévoilé ses plans pour ce déplacement compliqué au San Paolo. Vainqueurs 3-1 à l’aller, les Merengues ne compte clairement pas se contenter de cette avance.

« Nous jouons toujours pour jouer au football, c’est important de jouer notre match, on essayera de gagner et on ne gérera pas le résultat. On va souffrir c’est sûr, mais nous sommes prêts pour ça et on sait que la LDC est une motivation extraordinaire », a expliqué l’entraîneur français.