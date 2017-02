Pointé du doigt ces dernières semaines pour son rendement plus faible qu’à l’accoutumée, Cristiano Ronaldo (32 ans) a vu son entraîneur Zinedine Zidane lui manifester son soutien au cours d’une conférence de presse organisée au centre d’entraînement du Real Madrid.

« Cristiano a toujours joué là, sur le côté. C’est son poste. Il va marquer dans cette position. Mais il peut aussi jouer dans d’autres positions, car c’est un phénomène. Mais sa position préférée, c’est sur l’aile, c’est là qu’il a mis plus de 200 buts ? 300 ? 400 buts ? Madre mia ! (…) Il a pu se reposer sur certains matches et il y aura sans doute d’autres matches où il soufflera. Il est bien en ce moment, on verra plus tard. Demain, il jouera », a confié le technicien merengue. Le Lusitanien appréciera.