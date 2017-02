Le Real Madrid et Zinedine Zidane ont plusieurs dossiers chauds à gérer d’ici la fin de la saison. Hier, la presse espagnole affirmait qu’Isco, dont le contrat expire en 2018, a pris la décision de quitter le club de la capitale espagnole cet été, lui qui souhaite jouer de façon plus régulière. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur français a refusé d’évoquer ce sujet.

« Je suis satisfait de lui et il peut encore nous apporter un peu plus. Il fait les choses bien, c’est un joueur décisif. Maintenant je ne veux pas parler du futur, juste de ce qu’on fait en ce moment. Je suis content de lui, il s’entraîne bien et il est impliqué dans le projet », a confié Zidane.